Mehr Bundesheer für die Grenze

Das Reisen wird strenger: Ab Montag ist Einreisen nur noch mit 2-G-Nachweis möglich. Zudem muss ein PCR-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorgewiesen werden – ist beides nicht vorhanden, müssen die Reisenden in Quarantäne. „Ich gehe davon aus, dass an der Grenze stichprobenartig überprüft wird“, so Stöckl. Man werde das Bundesheer um Hilfe bitten. Auch in der Bahn sind Kontrollen möglich. „Es ist der Fall, dass Gesundheitsbehörden und Polizei am Zug kontrollieren, wenn es für erforderlich gehalten wird“, heißt es von den ÖBB. Für die Railjet-Verbindungen nach Innsbruck, über das große Deutsche Eck, gelten die neuen Regelungen übrigens nicht.