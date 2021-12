Betrüger-Pärchen feiert Weihnachten im „Häfen“

Weihnachten hinter Gittern: Er sitzt in Garsten, sie in der Justizanstalt Linz. Die Polizei Bad Hall fasste das Paar, das im Sommer in diversen Verkaufsforen Handys und Spielkonsolen zu Schnäppchenpreisen angeboten haben soll: Neun Geschädigte, 4800 Euro Schaden.