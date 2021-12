Badespaß im Strandbad auch bei kalten Temperaturen

Am 30. Dezember beschließt der Gemeinderat den Standort des neuen Hallenbads. Neben dem Vital- bzw. Karawankenbad wird als drittes Projekt das Sportbad am Südring geprüft, an das ein Seebad im Strandbad angeschlossen werden könnte. Bewerber GWT hat in Europa schon 600 Hallenbäder gebaut.