Sozialküche: „Es muss auch eine Gaudi sein“

Ein Ort des Treffpunkts

Im Lockdown war die OÖ-Tafel vom Treffpunkt zum Take-away geworden. Der Ort des Treffpunkts, in dem am Nachmittag auch gern einmal „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt wird, war verwaist. „Mir sind die Leute abgegangen“, verrät Hehenberger, „der soziale Kontakt ist es doch, auf den es ankommt. Es muss einfach auch a Gaudi sein.“ Kochen, Händler und Lebensmittelhersteller abklappern, Büroarbeit - sechs hauptberufliche und 48 ehrenamtliche Mitarbeiter packen bei der OÖ-Tafel an, die auch ein Outlet betreibt, einen Sozialmarkt für Lebensmittel und Kleidung. Der Andrang auf Einkaufsausweise ist groß. „Die Zeiten werden schlechter für alle“, weiß der 53-Jährige.