Budget in Wolfsberg einstimmig beschlossen

Obwohl Corona den Stadthaushalt weiter extrem belastet, gab es von allen Gemeinderäten für das neue Budget in Höhe von 82,8 Millionen Euro grünes Licht. So sind 2022 sieben Millionen für Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen, 3,2 davon werden in die Sanierungsoffensive der städtischen Wohnbauten investiert.