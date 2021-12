Sechs weitere Todesfälle: Aktuelle Corona-Zahlen

Das Land Kärnten appelliert abermals an die Ungeimpften, die niederschwelligen Impfangebote in Anspruch zu nehmen. Der mobile Impfbus ist nächste Woche in Bad Kleinkirchheim, Bad St. Leonhard, Obervellach, Ferlach, Völkermarkt, Oberdrauburg, Greifenburg und St. Veit unterwegs.