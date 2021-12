Ländle-Adler starteten mit Aufwind ins Wochenende

Richtig gut starteten Vorarlbergs Skisprung-Equipe ins Wochenende! Während sich Ulrich Wohlgenannt bei seinem ersten Weltcupauftritt der Saison in Engelberg für den heutigen Hauptbewerb qualifizierte und Eva Pinkelnig beim Heimweltcup in der Ramsau erneut in die Top-10 springen konnte, durften sich auch die jungen Ländle-Adler freuen. Allen voran Doppel-Juniorenweltmeister Niklas Bachlinger, der zurück auf der internationalen Bühne ist.