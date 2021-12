SPÖ vermutet „Mauschelei“ in Kepler Uniklinikum

Millionen für fragwürdige Projekte

Während beim Personal gespart werde, spiele also offenbar in anderen Bereichen bei den Landeskrankenanstalten Geld keine Rolle - wenn Verantwortliche etwas durchsetzen wollen. So seien etwa in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro für fragwürdige Projekte wie „ein übergroßes Rechenzentrum im Krankenhaus Vöcklabruck oder ein Primärversorgungszentrum im Krankenhaus Schärding versenkt worden“.