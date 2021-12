Unangeleinter Hund biss 20-Jährige krankenhausreif

Im Unfallkrankenhhaus endete für eine Klagenfurterin ein Spaziergang, denn sie war von einem unangeleinten Hund gebissen worden: Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr unternimmt die 20-Jährige mit ihrem Hund einen Spaziergang entlang der August-Jaksch-Straße in der Landeshauptstadt. Dabei kommt ihr ein Mann und eine Frau mit zwei Hunden - nicht angeleint - entgegen. Plötzlich greift einer der frei laufenden Hunde den Vierbeiner der 20-Jährigen an.