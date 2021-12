Polizist: „Unmut ist keine rechtliche Kategorie“

Die tägliche Demo! Für Corona-Maßnahmengegner eine Mission, für Zaungäste belustigend bis beängstigend, für Verkehrsteilnehmer, die warten müssen, meist ärgerlich. Am Sonntag ist wieder eine Großkundgebung in Linz angemeldet. Man hat es aber geschafft, die Landstraße am verkaufsoffenen Sonntag auszusparen.