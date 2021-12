„50 Jahre Job“ mit Standort-Eröffnung gefeiert

Sohn und Enkel im Unternehmen

1989 kam Sohn Thomas ins Unternehmen, 2014 folgte Enkel Simon. Außerdem eröffnete Pia Job-Zeiner 2001 eine Filiale in Simmering, im Oktober 2014 wurde die traditionsreiche Kreisapotheke in Neusiedl am See übernommen, 2015 kamen noch zwei in der Mariahilfer Straße in Wien dazu. Mit dem Standort in Parndorf ist das halbe Dutzend nun voll.