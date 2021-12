Cousin niedergestochen: 21-Jährige vor Gericht

Eine 21-Jährige ist am Freitag wegen versuchten Mordes an ihrem Cousin in Graz vor einem Geschworenengericht gestanden. Sie soll dem Opfer heuer im Mai zwei Messerstiche in den Nacken versetzt haben. Der Mann überlebte trotz schwerster Verletzungen. Über das Motiv konnte das Gericht nur rätseln, konkrete Angaben machte die Vietnamesin trotz mehrstündiger Befragung nicht. Sie leugnete aber, dass sie den Mann töten wollte.