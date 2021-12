Kostenloser Skipass für Gäste in Weißbriach

Wer glaubt, Weltcupstars sind unerreichbar fern, kann sich in Weißbriach vom Gegenteil überzeugen. Am besten startet man in der Skischule von Bernhard Flaschberger. Dort bringt der ehemalige Abfahrer Kindern nicht nur das Skifahren bei, er hat auch spannende Geschichten aus dem Skizirkus zu erzählen. Bernhard hat sich selbst in den 80er-Jahren die berüchtigte Streif-Abfahrtsstrecke hinuntergestürzt. Einmal schaffte er es sogar, Franz Klammer den Startplatz wegzunehmen, weil er in allen Trainings schneller als der Skistar war.