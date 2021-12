Krems steigt für Badearena von der Sparbremse

Vor rund zehn Jahren war Krems noch eine der Städte mit der höchsten Pro-Kopfverschuldung in Österreich. Nach dem Bürgermeisterwechsel und der Amtsübernahme von Reinhard Resch (SPÖ) wurde dann erst einmal gespart. Und das scheinbar so erfolgreich, dass man jetzt sogar wieder einen Fuß von der Sparbremse nehmen will. „Der Schuldenstand sinkt und das Investitionsvolumen steigt“, zieht Stadtchef Resch zufrieden Bilanz. Trotz Senkung konnten Vorhaben wie die Sanierung der Ringstraße und der Bau der neuen Badearena finanziert werden.