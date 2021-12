Lebkuchenhaus: Wo einst Gretel die Hexe hänselte

Die Tradition des Knusperhäuschens

Lebkuchen, ein haltbares Gebäck mit Honig und vielen Gewürzen, hat eine lange Tradition, er wurde schon in der Antike gebacken. Die Idee eines essbaren Gebäudes wiederum hängt mit dem Mythos vom Schlaraffenland zusammen. Die Brüder Grimm mussten die Elemente der Volksmythologie nur noch zusammenfügen. Wenn jemand das Lebkuchenbacken an sich beherrscht, dann ist der Bau eines Knusperhäuschens gar nicht so schwierig. Man braucht ein paar Platten in der richtigen Größe, die mit gezuckertem, leicht geschlagenem Eiklar zusammengeklebt werden. Als Verzierung dienen Zuckerperlen, Smarties und Tupfer von Zuckerguss.