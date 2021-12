50 Jahr-Jubiläum im Zeichen von Corona-Pandemie

Am 22. Dezember 1971 wurde in Paris die weltweit tätige Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ gegründet. Seither wurden vor allem in Afrika, Asien und Südamerika tausende Hilfsprojekte umgesetzt - etwa die Errichtung medizinischer Grundversorgung, der Bau von Notunterkünften, die Verteilung von Lebensmittel oder die notdürftige Errichtung von Trinkwasseranlagen. „Es waren teils extreme Einsätze - in Afghanistan, im Libanon, in vielen afrikanischen Staaten oder auch am Balkan“ sagt ÄoG-Österreich-Geschäftsführerin Laura Leyser im „Nachgefragt“-Interview mit Gerhard Koller. Oft war Ärzte ohne Grenzen die einzige Hilfsorganisation vor Ort, teils auch ganz in der Nähe von Kampfhandlungen.