5 Ex-Unternehmer haben 82 Millionen Euro Schulden!

Deutliche höhere Schulden bei Privatpleiten

Bei den Privatinsolvenzen zeichnet sich heuer hingegen in der Steiermark ein Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zu 2020 ab. Die Verbindlichkeiten sind auf 228 Millionen Euro gestiegen (plus 66 Prozent!), die durchschnittliche Schuldenhöhe liegt bei rund 256.000 Euro (2020: 173.000 Euro). Das liegt laut KSV vor allem daran, dass mehrere ehemalige Unternehmer wie Peter Kaßmannhuber und Harald Sükar ein Privatkonkursverfahren angemeldet haben, so ergeben alleine die fünf größten Privatinsolvenzen Schulden in der Höhe von 82 Millionen Euro!