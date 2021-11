Ehemaliger GAK-Präsident Sükar ist pleite

Nun befindet sich der ehemalige GAK-Präsident in Privatkonkurs: Aufgrund des Konkurses des Fußballvereins GAK wurden Haftungen schlagend, zudem scheiterte er, wie erwähnt, an der Selbstständigkeit in der Gastronomie. Es handelt sich dabei um 4,5 Millionen Euro Verbindlichkeiten, die offen sind. Den 87 betroffenen Gläubigern soll ein Zahlungplan unterbreitet werden.