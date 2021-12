Raus aus dem Tor: Fußballerin weiß, was sie will

„Die Team-Trainerin hatte sich über meine Spiele in Vorarlberg informiert. Es war eine sehr interessante Erfahrung“, erklärt Bendhim, die in Marokko im November ihre Vorliebe für die rechte Verteidiger-Position ausleben durfte. Nun hofft sie, sich nach der Winterpause in der ersten Altacherinnen-Elf festspielen zu können. Vom neuen Coach, Bernhard Summer, ist sie nach einigen Trainings schon einmal begeistert: „Es macht richtig Spaß. Er geht auf jede einzelne Spielerin ein und motiviert und pusht uns“, freut sich Nadia, die sich ab Freitag mit dem Team in eine dreiwöchige Winterpause verabschiedet.