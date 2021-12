310 kg schwer: Blauer Saphir in Sri Lanka gefunden

Der Besitzer will den Stein demnach an ein Museum verkaufen, damit er am Stück bleibe. Der Mann fand den Mega-Saphir auf einem Privatgrundstück in Ratnapura, rund 100 Kilometer östlich der Inselhauptstadt Colombo. Er habe ihn „Queen of Asia“ genannt. Kaufangebote aus den USA und Dubai gebe es schon, so der Besitzer des riesigen Saphirs.