Wirtschaft nach Krise mit gebremstem Schwung

Für 2022 rechnen die Ökonomen der Bank für Österreich mit einem Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent, nach einem Plus von 5 Prozent im auslaufenden Jahr. 2023 sei dann ein moderaterer Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3 Prozent zu erwarten. Das entspricht in etwa dem Durchschnitt in der Eurozone, 2022 wäre das Wachstum damit sogar stärker als im Euroraum (3,9 Prozent) und in Deutschland (plus 3,5 Prozent). Allerdings seien die Risiken - je nach Pandemieverlauf - hoch. Auch könne man nicht ausschließen, dass die Probleme in den internationalen Lieferketten länger dauerten als bis zum Sommer.