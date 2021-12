„Halb Oberösterreich“ traf sich in Salzburg

Sohppen in Salzburg statt langweiliger Lockdown in Oberösterreich: „Einkaufsfahrten über die Landesgrenze sind streng verboten“, sagten Oberösterreichs Politiker vorm Ende des Lockdowns in den Bundesländern rund um OÖ, sie drohten mit Kontrollen und Strafen. Richtig ernst genommen haben sie es wohl selbst nicht, und auch viele Oberösterreicher ignorierten die Warnung. Das zeigt unser Lokalaugenschein in Salzburg.