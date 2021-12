Kreislaufstillstand: Mann erfolgreich wiederbelebt

Dramatische Augenblicke am Montagnachmittag in einer Apotheke in Bruck an der Leitha: Ein Kunde brach im Verkaufsraum plötzlich zusammen: Herzstillstand! Die couragiere Apothekerin zögerte keine Sekunde und begann sofort mit der Wiederbelebung. Parallel dazu alarmierte eine Angestellte die Einsatzkräfte.