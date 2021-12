Wie jung ist Österreichs Politik, Frau Plakolm?

Die engsten Kurz-Mitarbeiter sind mehr oder weniger verschwunden. Nehammer hat in seinen ersten Reden den Namen Sebastian Kurz nicht erwähnt. Distanzieren sich gerade alle vom einstigen Wahlsieger der ÖVP?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind Sebastian Kurz irrsinnig dankbar für die Arbeit, die er in den letzten Jahren geleistet hat. Letztlich wird man ihn an seinen Taten messen. An all den Meilensteinen, die er umgesetzt hat. (Zählt vom Familienbonus bis zur ökosozialen Steuerreform Punkte aus dem Regierungsprogramm auf.) Ich bin überzeugt davon, dass die Koalition zwischen ÖVP und den Grünen eine Koalition für die Zukunft ist, weil sie genau jene Themen, die die Jugend braucht, anspricht.