Miss als Botschafterin für Tierheim-Schützlinge

Die 26-Jährige hat sich zu ihrem Geburtstag keine Geschenke gewünscht, vielmehr hat sie ihre Freunde gebeten, doch bitte Geld fürs Tierheim Parndorf zu spenden. „Ich habe alles, was ich brauche, aber Claudia Herka kann ich mit Geld helfen. Immerhin bekommt sie für ihr Tierheim keine staatlichen Förderungen und ist auf Spenden angewiesen“, so die junge Frau. Aber sie brachte der Tierärztin nicht nur 1200 Euro an finanzieller Unterstützung, sondern auch Sachspenden in Form von Decken und Pölstern für die Fellnasen. „Das kann nie schaden, wenn es kalt ist“, so Körmer.