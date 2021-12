Entzückender Schnappschuss von Oscar und Estelle

Für den schwedischen Royal-Nachwuchs ist das Lucia-Fest am 13. Dezember immer etwas ganz besonders. Da sind die Eltern Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sowie die Großeltern, König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia, mit den Nobelpreisehrungen fertig und es ist das Signal, dass gleich Weihnachten ist. Es wird traditionelles Safrangebäck gegessen und die Mädchen tragen weiße Kleider und singen mit Kerzen-Kränzen am Kopf in der Schule und im Kindergarten das Lucia-Lied.