Stärkstes Flugzeug aus Österreich schafft Erstflug

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist in Österreich kein stärkeres, einmotoriges Propellerflugzeug mehr entwickelt worden: Still und von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat die Firma CEA Design in einer kleinen Werkstatt in Kottingbrunn an ihrer „P01“ geschraubt. An diesem Wochenende hob die 750-PS-Maschine erstmals ab.