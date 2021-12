Tourengeher wurde nach riskanter Abfahrt geborgen

Am Freitag gegen 13.15 Uhr wollte der 60-Jährige von Hintersee (Salzburg) eine Skitour über die Feichtensteinalm auf den 1675 Meter hohen Regenspitz machen. Auf Grund von Problemen mit seinen Haftfellen brach der Senior-Sportler die Tour am Nordgrat, etwa 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, ab. Er wollte die bis zu 40 Grad steile Nordflanke des Regenspitz Richtung Bergalm abzufahren. Dabei stürzte der Bergfex mehrmals, verletzte sich nicht, aber verlor seine Skistöcke. Er setzte die Rettungskette in Gang und wurde schließlich von der Crew des Polizeihubschraubers „Libelle“ mit dem Seil unverletzt geborgen, ins Tal geflogen.