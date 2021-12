So erobern die Wiener „Seenomaden“ die Weltmeere

„Unsere Freiheit hat über Verzicht funktioniert“

In den letzten 32 Jahren lebten die beiden etwa 22 Jahre an Bord. Wie finanziert man so viel Urlaub? „Mit Urlaub kann man es nicht vergleichen“, klärt Wolfgang auf. Die beiden haben einen sparsamen Lebensstil, gönnen sich kaum Luxus. Mit einem Startkapital von nur 50.000 Schilling mussten sie schon von Anfang an lernen, gut hauszuhalten. So hatten sie in den ersten acht Jahren nicht einmal einen Kühlschrank - der ist ein Stromfresser an Bord. „Wir wussten: Je sparsamer wir leben, desto länger können wir unterwegs sein“, so Wolfgang. „Die Freiheit hat bei uns über Verzicht funktioniert.“