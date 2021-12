„Wir brauchen jeden bäuerlichen Betrieb in OÖ“

Für mich als Konsument klingt das ja gut.

Es gibt ein Aber: Die Maßnahmen führen in Zukunft dazu, dass man durch die Einsparung an Düngemitteln die Produktion an Lebensmitteln in Europa stark zurückfährt, auch in Österreich. Laut aktueller Folgenabschätzung würde eine Gesamtmenge im Umfang der Ernte Deutschlands bei Getreide und Ölfrüchten wegfallen. Diese Menge wird aber für unsere Ernährung gebraucht.