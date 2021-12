Rotes Kreuz: „Höchste Zeit für Solidarität“

Foto und Unterstützungserklärung hochladen und in sozialen Netzwerken teilen - so kann man sich ab sofort mit den Helfern in der Pandemie solidarisch zeigen. „Die aktuellen Angriffe sehe ich mit großer Sorge. Es ist höchste Zeit, unsere Solidarität zu zeigen“, begründete Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer die neue Online-Kampagne seiner Organisation. Corona-Demos und Beschimpfungen von Gesundheitspersonal soll Positives entgegengestellt werden.