„Elden Ring“: Neuer Trailer verrät mehr zur Story

Publisher Bandai Namco und Entwickler From Software (u.a. „Dark Souls“, „Bloodborne“) haben einen neuen Trailer zu ihrem am 25. Februar 2022 für PlayStation, Xbox und den PC erscheinenden Action-Rollenspiel „Elden Ring“ veröffentlicht. Dieser verrät mehr zur Hintergrundgeschichte, die aus der Feder von „Das Lied von Eis und Feuer“-Autor George R. R. Martin stammt. Gamer können demnach laut Bandai Namco „die vor einer langen Zeit stattgefundene Zertrümmerung nacherleben. Dieser Krieg brachte Finsternis in das Zwischenland und wurde durch den Machthunger der Halbgötter ausgelöst.“