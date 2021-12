„Pusterer Buam“: Rom begnadigt Südtirol-Attentäter

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat am Donnerstag den in Italien zu lebenslanger Haft verurteilten ehemaligen Südtirol-Attentäters Heinrich Oberleiter begnadigt. Die drei Kinder des 80-Jährigen hatten sich 2018 an Mattarella gewandt und die Begnadigung beantragt. Der in Deutschland lebende Oberleiter gehörte zur Gruppe der „Pusterer Buam“, die für Anschläge in den 1960er Jahren in Italien verantwortlich waren. Auch Österreichs Bundespräsident sprach sich in der Vergangenheit für eine Amnestie aus und versuchte, zu vermitteln.