Stadt-Land-Song mit Musiker Onk Lou

Ein Lebenskünstler mit großer Stimme: Onk Lou alias Lukas Weiser ist Vieles: Straßenmusiker, Bühnenstar, aber auch Weltenbummler und Lebenskünstler. Mit seiner Gitarre tourte er quer durch Europa und spielte sich von Bar zu Bar und Straße zu Straße. Sogar bis Moskau und Gibraltar. Und das nur mit dem erspielten Geld! Man kann also sagen, dass Onk Lou wirklich schon viele Orte in seinem Leben gesehen hat. Das perfekte Spiel für ihn ist also: Stadt-Land-Song! Eine lustige Folge mit Song-Flashback-Garantie!