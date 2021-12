Fixiert! Olga Mikutina ist bei Olympia am Start

Doch Olga ist mittlerweile ist Mikutina wieder voll im Trainingsmodus: „Ich habe beim Wettkampf in Russland genossen, überhaupt wieder auftreten zu können. Die Performance hat natürlich gezeigt, woran ich noch arbeiten muss“, so die Feldkircherin. Für das Kurzprogramm und die Kür bei der Staatsmeisterschaft am Freitag und Samstag hat sie mit Trainerin Elena Romanova vor allem an den Sprüngen und Pirouetten gearbeitet.