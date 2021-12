Positive Signale für Verbleib der Gmundner Keramik

„Wir sind auf einem guten Weg und einen Schritt weiter“, fasst Markus Friesacher die laufenden Gespräche mit der Stadt Gmunden zusammen. Sowohl bei der Neuwidmung des bisherigen Produktions- und Verkaufsstandortes für Wohnbau, bei der Suche nach einem neuen Produktionsstandort und schließlich bei der Suche nach einem innerstädtischen Verkaufsstandort in Gmunden bahnen sich Lösungen an. Diese sind Voraussetzungen, damit das Traditionsunternehmen am Traunsee bleibt.