Hotels fahren hoch: Folgt jetzt der Gäste-Ansturm?

5 Millionen Euro gehen in die Winter-Werbung

Das wird auch in der Tirol Werbung bestätigt. Für eine seriöse Einschätzung sei es jedoch zu früh, meint TW-Chef Florian Phleps: „Es hängt davon ab, wie sich die Situation auf den Märkten entwickelt – allen voran in Deutschland.“ Der Dezember liefert in normalen Jahren 15 Prozent der Winternächtigungen. Entscheidend sei das Weihnachtsgeschäft, erklärt Phleps. Auf das hoffen die Touristiker jetzt. Fünf Millionen Euro steckt die Tirol Werbung in die Winter-Werbung.