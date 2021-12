Domenico Tedesco ist neuer Trainer von RB Leipzig

Zuletzt hatte Tedesco bis zum Mai Spartak Moskau trainiert. Als Cheftrainer war der Deutsch-Italiener auch beim damaligen Bundesligisten Schalke 04 tätig gewesen. In seiner ersten Saison in Gelsenkirchen wurde der Club noch Zweiter. Nach einem 0:7 gegen Manchester City in der Champions League wurde er aber Mitte März 2019 freigestellt.