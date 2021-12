Die Macher hinter dem Pistenspaß!

Doch das Nassfeld-Team ist erfahren und weiß in jeder Situation, was zu tun ist. „Der rechtzeitig gefallene Naturschnee hat das Skigebiet heuer wieder einmal nicht nur in ein wahres Wintermärchen verwandelt, sondern ist wichtig als Unterlage für die Präparierung der Pisten. Außerdem erleichtert der Naturschnee unsere Arbeit. Denn sonst müssten wir zu Fuß zu den einzelnen Schneekanonen gehen“, so Stefan Flaschberger, technische Leiter und Prokurist der Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG. Seit 23 Jahren werkt der Gailtaler bereits am Nassfeld, wo man selbst ohne Naturschnee allerbesten Skispaß garantieren könnte.