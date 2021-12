Der Schnee kommt, um auch zu bleiben

Die weiße Pracht sollte liegen bleiben

Doch auch, wenn’s teilweise nicht mehr als ein bisserl „angezuckert“ spielt - zumindest bis zur Monatsmitte sollte die weiße Pracht überall in Oberösterreich bleiben. Das liegt an den niedrigen Temperaturen und am tiefen Sonnenstand, schließlich nähern wir uns dem 21. Dezember. Da ist Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag und die längste Nacht. Wenn der Schnee jetzt erstmals liegt, dann bleibt er auch, verspricht Salmi.