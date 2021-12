Zwei flammende Appelle aus Wirtschaft und Medizin

Spitalspersonal ist am Ende der Kräfte

OÖG-Chef Franz Harnoncourt gab zu bedenken: „Gerade die Kolleginnen und Kollegen auf den Covid-19-Stationen sind nach fast zwei Jahren im Kampf gegen die Folgen der Pandemie am Ende ihrer Kräfte und die derzeitige vierte Welle hat sie über die Grenzen hinaus belastet. Ein verfrühtes Ende des Lockdowns wäre darüber hinaus eine große Gefahr für die Versorgungssicherheit aller Erkrankter in Oberösterreich!“ Auch aus den Regionalkliniken der OÖG, also „von der Front“, kommt der Appell für’s Zulassen – siehe die beiden Bildzitate.