Wien: „Makler“ betrog Migranten um eine Mio. Euro

Zugriff in Warschau

Parallel hatte der Verdächtige rechtzeitig die Flucht ergriffen und das Land verlassen. Doch die Ermittlerexperten der Gruppe Goldnagl ließen sich nicht abschütteln und verfolgten seine Spur - bis in Polens Hauptstadt Warschau. Wo Nikola B. dank Unterstützung der Zielfahnder des Bundeskriminalamtes und deren internationalem Netzwerk (ENFAST) jüngst von polnischen Beamten in der Wohnung eines Bekannten verhaftet wurde. Aktuell sitzt der mutmaßliche 170-fache Wohnungsbetrüger in Auslieferungshaft. Von der erbeuteten Millionensumme fehlt bislang noch jede Spur.