Auto streifte Fußgängerin: Lenker wird nun gesucht

Nach Wohlbefinden erkundigt

Der unbekannte Lenker hielt an und erkundigte sich mehrfach um ihr Wohlbefinden. Diese gab an, nicht verletzt worden zu sein, weshalb der Lenker die Fahrt fortsetzte. Am 2. Dezember suchte die 17-Jährige aufgrund unfallskausaler Schmerzen ein Krankenhaus auf, wodurch die Polizei Ried die Unfallinformation erhielt.