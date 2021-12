Der Kampf hat sich für Eva Pinkelnig ausgezahlt

Am Freitag und Samstag ist Pinkelnig dann im deutschen Klingenthal am Start, bereits am Donnerstag geht es in die Qualifikation. Das Ziel der 33-Jährigen ist klar - auch für die nächsten Wochen und Monate. „Jetzt will ich weit springen. Das Niveau ist in der bisherigen Saison extrem hoch. Da braucht man zwei wirklich gute Sprünge, um ganz vorne mit dabei zu sein!“