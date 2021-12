Impftage für Unternehmen am 10. und 11. Dezember

Die kostenlose Aktion findet am 10. Dezember (16 bis 22 Uhr) und am 11. Dezember (9 bis 18 Uhr) im Zahngesundheitszentrum in Eisenstadt (ÖGK-Gebäude) statt. Teilnehmen können alle Unternehmer, deren Mitarbeiter sowie deren erwachsene Angehörige. Verabreicht wird BioNTech/Pfizer. Sowohl der erste, zweite als auch der dritte Stich sind möglich.