An Corona erkrankt: So geht es Ex-Königin Beatrix

Beatrix „in guter Stimmung“

Jetzt bedankte sich König Willem-Alexander bei den Niederländern für „all die Anteilnahme“ und gab gleichzeitig Entwarnung. „Es geht ihr sehr gut, vielen Dank“, erklärte er in der niederländischen TV-Sendung „Blauw Bloed“. „Glücklicherweise ist es überhaupt nicht schlimm. Sie dachte, es läge an der Klimaanlage in den Tropen, aber der Test war positiv.“