Im Kampf um den Strich ist nur Austria gelassen

Während die grün-weiße Nation nach dem 1:1 gespalten ist. Für Feldhofer und seine Spieler war die „Leistung sehr gut“, aber man habe sich „nicht belohnt“. Das hört man in Hütteldorf (zu) oft. Nicht die Schuld des Neo-Trainers. Dass der 42-Jährige in fünf Tagen noch wenig verändern kann, war klar. Letztlich erinnerte Rapids Leistung an das 2:2 in der Vorwoche in Ried.