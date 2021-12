Freund und Feind zugleich von Platter überrascht

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte diese Botschaften am Sonntag parat, ließ aufhorchen und überraschte damit nicht nur Hinz und Kunz, sondern auch gleich (Partei-)Freund und (Partei-)Feind gleichzeitig. Indem er nämlich selbst auf nochmaliges Nachfragen darauf pochte, dass am 13. Dezember ALLES aufsperren müsse, weil es schließlich einen Vertrag gebe, der am Achensee unterzeichnet wurde.