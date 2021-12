„Das Schönste ist, dass alle Fraktionen mitmachen“

25 Freiwillige als Helfer

Das Land, aber auch zahlreiche Gemeinden wollen den Fortschritt nun noch weiter ausbauen, auch mit ganz eigenen Konzepten. So öffnete man am Sonntag in Seewalchen am Attersee erneut eine Impfstraße. Vier Ärzte, zahlreiche Freiwillige und Mitglieder aller vier Fraktionen halfen mit. „Eine Ärztin war speziell für Kinder abgestellt, da braucht man einfach mehr Zeit, auch für ein nötiges Aufklärungsgespräch mit den Eltern“, erklärt Bürgermeister Gerald Egger (ÖVP), der sich im Zuge der Aktion seinen dritten Stich holte. Insgesamt nahmen in vier Stunden rund 350 Impfwillige aus dem Bezirk teil.