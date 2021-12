Der Plan: Über China soll‘s in den Europacup gehen

Für den Vandanser Paul Vonier sind die Rennen in Italien weniger ein Thema. „Natürlich würde ich nicht nein sagen, wenn ich einen Startplatz bekomme“, erklärt der 21-Jährige, der wie Fleisch Teil des Projekts GOING FOR GOLD 2022 ist. „Mein Fokus liegt allerdings eher auf Riesentorlauf und Super-G.“ Mit guten Leistungen auf der Reiteralm möchte sich der Head-Pilot für den Heim-Europacup am Glungezer empfehlen, wo kurz vor Weihnachten zwei Riesentorläufe anstehen.